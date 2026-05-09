ET PENDANT CE TEMPS LA
9 mai 2026
Méthode Milei : l’Argentine voit sa note de crédit réévaluée… à la hausse
Le relèvement de la note souveraine de l’Argentine par Fitch Ratings marque un tournant symbolique pour un pays longtemps associé aux crises financières chroniques. Derrière cette amélioration se dessinent les premiers effets de la thérapie de choc menée par Javier Milei, entre austérité radicale, stabilisation monétaire et retour progressif de la confiance des marchés.
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THEMATIQUESEconomie
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
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Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net