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Le président argentin Javier Milei assiste à la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) à Davos le 21 janvier 2026. (Image d'illustration)
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ET PENDANT CE TEMPS LA

9 mai 2026

Méthode Milei : l’Argentine voit sa note de crédit réévaluée… à la hausse

Le relèvement de la note souveraine de l’Argentine par Fitch Ratings marque un tournant symbolique pour un pays longtemps associé aux crises financières chroniques. Derrière cette amélioration se dessinent les premiers effets de la thérapie de choc menée par Javier Milei, entre austérité radicale, stabilisation monétaire et retour progressif de la confiance des marchés.

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MOTS-CLES

Economie , Argentine , méthode Milei , note de crédit , agence de notation , notation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

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