ET PENDANT CE TEMPS LA

9 mai 2026

Méthode Milei : l’Argentine voit sa note de crédit réévaluée… à la hausse

Le relèvement de la note souveraine de l’Argentine par Fitch Ratings marque un tournant symbolique pour un pays longtemps associé aux crises financières chroniques. Derrière cette amélioration se dessinent les premiers effets de la thérapie de choc menée par Javier Milei, entre austérité radicale, stabilisation monétaire et retour progressif de la confiance des marchés.