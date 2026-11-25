Alain Cavalier est l’un des cinéastes français les plus discrets et les plus attachants. Né en 1931, formé à l’IDHEC après des études d’Histoire, il commence sa carrière avec deux films politiques et enchaîne avec un polar, Mise à sac, et un drame bourgeois, La Chamade, à l’issue desquels il fait une pause de huit ans. Il revient au cinéma avec des films souvent quasi documentaires. En 1986, il remporte un très grand succès populaire et critique avec Thérèse. Puis, avec une modestie, une légèreté, et même une désinvolture assumée qui n’appartiennent qu’à lui, il réalise des films, composés de séquences en apparence disparates, le plus souvent tournées sur le vif et assemblées ensuite à la façon d’un puzzle, qu’on sent avoir été filmées et montées avec un soin maniaque, et qu’il commente, ou non, comme avec Merci d’être venu.