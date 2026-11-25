ATLANTI-CULTURE
25 novembre 2026
"Merci d’être venu" d’Alain Cavalier, "Billie, à la croisée des mondes" de Fawn Veerasunthorn, "Paper Tiger" de James Gray, "Demain je tombe amoureux" de Martin Provost
Les films "Merci d’être venu" d’Alain Cavalier, "Billie, à la croisée des mondes" de Fawn Veerasunthorn, "Paper Tiger" de James Gray, "Demain je tombe amoureux" de Martin Provost sont à retrouver au cinéma dès le mercredi 25 novembre.
5 min de lecture
"Merci d’être venu" d’Alain Cavalier
Alain Cavalier est l’un des cinéastes français les plus discrets et les plus attachants. Né en 1931, formé à l’IDHEC après des études d’Histoire, il commence sa carrière avec deux films politiques et enchaîne avec un polar, Mise à sac, et un drame bourgeois, La Chamade, à l’issue desquels il fait une pause de huit ans. Il revient au cinéma avec des films souvent quasi documentaires. En 1986, il remporte un très grand succès populaire et critique avec Thérèse. Puis, avec une modestie, une légèreté, et même une désinvolture assumée qui n’appartiennent qu’à lui, il réalise des films, composés de séquences en apparence disparates, le plus souvent tournées sur le vif et assemblées ensuite à la façon d’un puzzle, qu’on sent avoir été filmées et montées avec un soin maniaque, et qu’il commente, ou non, comme avec Merci d’être venu.
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THEMATIQUESCulture
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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