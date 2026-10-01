SANTE

Ménopause : la grande oubliée des dossiers médicaux

La ménopause concerne toutes les femmes qui vivent suffisamment longtemps pour la traverser, mais elle reste étonnamment peu visible dans les dossiers médicaux. Une étude portant sur près de 240 000 femmes montre que seules 12 % avaient une mention de leur ménopause dans leur dossier, alors que plus de la moitié avaient déclaré vivre cette transition. Un manque de données qui limite à la fois la recherche et la personnalisation des soins.