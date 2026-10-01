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Une étude portant sur près de 240 000 femmes montre que seules 12 % avaient une mention de leur ménopause dans leur dossier.
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SANTE

1 octobre 2026

Ménopause : la grande oubliée des dossiers médicaux 

La ménopause concerne toutes les femmes qui vivent suffisamment longtemps pour la traverser, mais elle reste étonnamment peu visible dans les dossiers médicaux. Une étude portant sur près de 240 000 femmes montre que seules 12 % avaient une mention de leur ménopause dans leur dossier, alors que plus de la moitié avaient déclaré vivre cette transition. Un manque de données qui limite à la fois la recherche et la personnalisation des soins.

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MOTS-CLES

ménopause , santé , données de santé , données médicales , patients , Femmes , femmes ménopausées , soins , personnalisation des soins , accompagnement

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Audrey Hendricks

Audrey Hendricks est professeure agrégée d'informatique biomédicale à l'Université du Colorado Anschutz.

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Nanette Santoro

Nanette Santoro est professeure d'obstétrique et de gynécologie à l'Université du Colorado Anschutz.

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