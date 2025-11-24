POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Diesel (image d'illustration)

Diesel (image d'illustration)

© Reuters

ERREUR STRATEGIQUE

24 novembre 2025

Mêmes causes (non traitées), mêmes effets : les prix du diesel repartent à la hausse en raison de l’impéritie européenne sur le raffinage

L’Europe suffoque sous sa propre stratégie : après avoir méthodiquement sabré 1,5 million de barils/jour de capacité de raffinage depuis 2022, le Vieux Continent découvre qu’il a transformé le moindre incident géopolitique en détonateur pour le diesel.

Photo of Philippe Charlez
Philippe Charlez Go to Philippe Charlez page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Charlez image
Philippe Charlez

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.

Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.

Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.

Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.

Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge  

Populaires

1Cette mère de toutes les crises dont la menace plane sur l’économie mondiale
2Naëm Bestandji : "Non, le voile n’est pas un signe religieux et voilà pourquoi"
3Naëm Bestandji : « Aux yeux de toute une partie de la gauche, musulmans et islamistes sont la même chose »
4Opération vérité : quand Elon Musk fait trembler le monde des trolls, des faux comptes et des influenceurs agents de l’étranger
5Compromissions avec l’islamisme : LFI attaque brutalement les journalistes qui les dérangent
6L’Allemagne confrontée à une nouvelle vague d’agressions contre les femmes par des migrants 
7Charlene de Monaco nage dans la bonté, Meghan Markle se vautre dans le protocole ; Le sextaper de Kim Kardashian réapparaît; Laeticia Hallyday Saint-Barthise Serge, Britney Spears pyjama-partise entre les crottes, Simone Biles se fait boobjobiser