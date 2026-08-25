ANALYSE

Mélenchon exigeait le respect des urnes en 2024, mais se pliera-t-il à cette injonction s’il (re)perd en 2027 ?

Porté par la polarisation médiatique et une base militante très mobilisée, le leader de La France insoumise s'impose comme un candidat majeur pour le premier tour. Sa faiblesse dans l'opinion et son manque de stature présidentielle freinent toutefois ses chances de victoire finale.