ANALYSE
25 août 2026
Mélenchon exigeait le respect des urnes en 2024, mais se pliera-t-il à cette injonction s’il (re)perd en 2027 ?
Porté par la polarisation médiatique et une base militante très mobilisée, le leader de La France insoumise s'impose comme un candidat majeur pour le premier tour. Sa faiblesse dans l'opinion et son manque de stature présidentielle freinent toutefois ses chances de victoire finale.
8 min de lecture
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.
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Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Virginie Martin est également co-fondatrice du Spirales Institut.
Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.