NOUVELLE FRANCE, VRAIMENT ?
5 mai 2026
Mélenchon 4 : LFI, cette France blanche, si blanche
Une photo de l’intergroupe LFI réuni pour désigner Jean-Luc Mélenchon devient le révélateur d’une contradiction fondamentale : un mouvement qui prétend incarner la “Nouvelle France” des quartiers populaires, mais dont les structures de pouvoir réelles lui échappent totalement. Et derrière cette contradiction visible, une guerre souterraine entre deux logiques irréconciliables — trotskisme et décolonialisme — pour le contrôle d’une révolution que personne n’a commandée…
9 min de lecture
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
Baptiste Ménard est adjoint au maire de Mons-En-Baroeul (Nord), Président de « Lueurs Républicaines » et membre du Conseil National du PS.
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Baptiste Ménard est adjoint au maire de Mons-En-Baroeul (Nord), Président de « Lueurs Républicaines » et membre du Conseil National du PS.