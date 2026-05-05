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Jean-Luc Mélenchon et les membres de La France insoumise lors d'un meeting.
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NOUVELLE FRANCE, VRAIMENT ?

5 mai 2026

Mélenchon 4 : LFI, cette France blanche, si blanche

Une photo de l’intergroupe LFI réuni pour désigner Jean-Luc Mélenchon devient le révélateur d’une contradiction fondamentale : un mouvement qui prétend incarner la “Nouvelle France” des quartiers populaires, mais dont les structures de pouvoir réelles lui échappent totalement. Et derrière cette contradiction visible, une guerre souterraine entre deux logiques irréconciliables — trotskisme et décolonialisme — pour le contrôle d’une révolution que personne n’a commandée…

Photo of Virginie Martin
Photo of Baptiste Ménard
Virginie Martin Go to Virginie Martin page et Baptiste Ménard Go to Baptiste Ménard page

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MOTS-CLES

LFI , France insoumise , Jean Luc Mélenchon , candidature , mouvement , parti , décolonial , blanc , identitaire , Parti Socialiste

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.

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Baptiste Ménard

Baptiste Ménard est adjoint au maire de Mons-En-Baroeul (Nord), Président de « Lueurs Républicaines » et membre du Conseil National du PS.  