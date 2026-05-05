NOUVELLE FRANCE, VRAIMENT ?

5 mai 2026

Mélenchon 4 : LFI, cette France blanche, si blanche

Une photo de l’intergroupe LFI réuni pour désigner Jean-Luc Mélenchon devient le révélateur d’une contradiction fondamentale : un mouvement qui prétend incarner la “Nouvelle France” des quartiers populaires, mais dont les structures de pouvoir réelles lui échappent totalement. Et derrière cette contradiction visible, une guerre souterraine entre deux logiques irréconciliables — trotskisme et décolonialisme — pour le contrôle d’une révolution que personne n’a commandée…