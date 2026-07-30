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SIMPLIFICATION

30 juillet 2026

Méga-décret de simplification : énième mirage made in Technoland ?

Le gouvernement promet un nouveau choc de simplification avec un deuxième « méga-décret » destiné à alléger les procédures administratives. Mais après plus de quinze ans de réformes aux résultats mitigés, cette nouvelle salve marque-t-elle enfin une rupture ou ne fait-elle qu'ajouter une couche supplémentaire à une réglementation déjà foisonnante ?

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MOTS-CLES

Léonard Zerbib , Méga décret , élus locaux , gouvernement , collectivités , règlementation , normes

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Léonard Zerbib

Léonard Zerbib est avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel.