SIMPLIFICATION
30 juillet 2026
Méga-décret de simplification : énième mirage made in Technoland ?
Le gouvernement promet un nouveau choc de simplification avec un deuxième « méga-décret » destiné à alléger les procédures administratives. Mais après plus de quinze ans de réformes aux résultats mitigés, cette nouvelle salve marque-t-elle enfin une rupture ou ne fait-elle qu'ajouter une couche supplémentaire à une réglementation déjà foisonnante ?
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MOTS-CLESLéonard Zerbib , Méga décret , élus locaux , gouvernement , collectivités , règlementation , normes
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Léonard Zerbib est avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel.
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Léonard Zerbib est avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel.