Mathieu Bock-Côté, le dernier des libéraux conservateurs ?

Étienne-Alexandre Beauregard est auteur et chercheur au Cardus, un groupe de réflexion canadien. Son dernier ouvrage, Anti-Civilisation : Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur, a été publié en septembre 2025 aux Presses de la Cité. Il a auparavant travaillé comme rédacteur de discours et conseiller en planification stratégique au cabinet du premier ministre du Québec.