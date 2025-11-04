Le sociologue canadien Mathieu Bock-Cote prononce un discours lors de l'assemblée générale du parti français de droite « Les Républicains » (LR) au Cirque d'Hiver à Paris le 17 juin 2023. (Photo : Ludovic MARIN / AFP)Le sociologue canadien Mathieu Bock-Cote prononce un discours lors de l'assemblée générale du parti français de droite « Les Républicains » (LR) au Cirque d'Hiver à Paris le 17 juin 2023.
© AFP or licensors
PENSEUR ISOLE
4 novembre 2025
Mathieu Bock-Côté, le dernier des libéraux conservateurs ?
Dans une brillante analyse de l’« extrême centre » politique, Bock-Côté montre que la technocratie libérale constitue une menace aussi importante pour la liberté que la foule woke.
4 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Étienne-Alexandre Beauregard est auteur et chercheur au Cardus, un groupe de réflexion canadien. Son dernier ouvrage, Anti-Civilisation : Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur, a été publié en septembre 2025 aux Presses de la Cité. Il a auparavant travaillé comme rédacteur de discours et conseiller en planification stratégique au cabinet du premier ministre du Québec.
Populaires
Étienne-Alexandre Beauregard est auteur et chercheur au Cardus, un groupe de réflexion canadien. Son dernier ouvrage, Anti-Civilisation : Pourquoi nos sociétés s’effondrent de l’intérieur, a été publié en septembre 2025 aux Presses de la Cité. Il a auparavant travaillé comme rédacteur de discours et conseiller en planification stratégique au cabinet du premier ministre du Québec.