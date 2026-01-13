POLITIQUE
Des Iraniens passent à moto devant une immense banderole à l'effigie de l'ancien commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, Qassem Soleimani, le 31 décembre 2025, à l'approche du sixième anniversaire de son assassinat en Irak.

©

AXE DU MAL

13 janvier 2026

Massacres en Iran : la Chine et la Russie peuvent-elles encore sauver le régime des Mollahs ?

L’hypothèse est soutenue par plusieurs observateurs crédibles : la Chine et la Russie déploieraient une aide technologique pour permettre aux mollahs de réprimer les manifestants en Iran.

Emmanuel Razavi

MOTS-CLES

Iran , manifestations , Russie , Chine , Massacres , satellites , communications

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

