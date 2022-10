Martin Sandbu : "Comment j'ai appris à ne plus m'inquiéter de la dette publique et de l'inflation"

Quelles sont les solutions face à l'inflation actuelle ?

Martin Sandbu est journaliste au Financial Times. Il commente notamment l’actualité économique européenne. Il est l’auteur du livre "The Economics of Belonging".

Atlantico : Le FMI, le gouvernement américain et les marchés s'inquiètent de la "Trussonomics". Leurs inquiétudes pourraient-elles être déplacées ?

Martin Sandbu : Non, je pense que tout le monde a raison de s'inquiéter de la "Trussonomics". Elle repose sur une confiance aveugle dans des réductions d'impôts non ciblées pour stimuler la croissance. Les faits montrent qu'une charge fiscale globale comme celle du Royaume-Uni n'est pas un obstacle à la croissance. Au contraire, des incitations fiscales spécifiques et étroites en faveur de l'investissement et des dépenses publiques productives (sur les infrastructures par exemple) sont plus propices.

Vous préconisez que les économistes et les décideurs politiques cessent d'être obsédés par le ratio dette publique/PIB, pourquoi ?

Il s'agit d'une affirmation assez précise, à savoir que le niveau de la dette publique par rapport au PIB que vous avez n'a pas d'incidence sur la politique fiscale que vous devriez mener à l'avenir. S'il est élevé, gérez les échéances de vos obligations d'État de manière à ne pas avoir à en refinancer beaucoup chaque année. Mais le déficit permanent devrait être fixé en fonction des besoins économiques et non des craintes du marché : si l'économie a besoin d'être stimulée ou le contraire, et s'il existe des dépenses productives pour lesquelles il est logique de faire payer les générations futures plutôt que les générations actuelles. La réponse à ces questions dépend peu du montant de la dette accumulée.

Quels sont les arguments en faveur de l'idée qu'il n'y a pas de niveau d'endettement qui serait trop excessif ?

L'un d'eux est que votre accès au financement du marché dépend du nombre d'obligations que vous devez placer sur le marché et à quel moment. Cela dépend au moins autant de la structure des échéances de votre dette que de son niveau total. Imaginez que vous étiriez les échéances de votre dette publique sur 100 ans. Vous n'auriez besoin de refinancer qu'un montant minime chaque année, même avec un niveau d'endettement global élevé.

Un autre argument consiste à dire qu'en essayant de réduire temporairement le niveau de votre dette, vous privez les dépenses publiques de ressources ou vous devez temporairement augmenter les impôts. Mais il est logique que les dépenses publiques et la fiscalité soient relativement invariables d'une année sur l'autre. Si vous essayez de rembourser votre dette d'un niveau à l'autre, vous restreignez les dépenses une année ou augmentez les impôts une période et les modifiez lorsque vous atteignez votre "meilleur" niveau d'endettement. Cette instabilité est en soi coûteuse.

Y a-t-il encore des précautions à prendre si nous décidons de laisser filer la dette de manière incontrôlée ?

L'accent devrait être mis sur les déficits corrects d'une année sur l'autre, et non sur le niveau de la dette (qui est la somme de tous les déficits passés plus les intérêts). Bien sûr, on ne peut pas avoir des déficits très élevés pendant longtemps si le taux de croissance est faible. Mais le fait que des déficits élevés en permanence au fil du temps conduisent à un ratio dette/PIB toujours plus élevé n'est pas un argument pour ne pas avoir de déficits élevés quand on en a besoin - simplement pour les modérer en temps voulu.

Vous considérez également que lutter contre la récente hausse de l'inflation - due à des chocs d'offre - en augmentant les taux d'intérêt n'est pas une bonne idée, pourquoi ?

D'une part, des taux d'intérêt plus élevés ne feront pas baisser les prix de l'énergie. Tout au plus peuvent-ils faire baisser les pressions sur les prix dans d'autres secteurs. Mais elles le font en réduisant les revenus des gens et en détruisant des emplois - c'est l'objectif du resserrement monétaire, après tout, de réduire la demande. Est-ce vraiment un prix à payer ? Et est-ce ce dont ont besoin les personnes qui souffrent déjà de l'augmentation du prix de l'énergie et des denrées alimentaires ? Cela pourrait être le cas si nous pensions que l'inflation resterait durablement élevée. Mais il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que les nouveaux chocs d'offre continuent à se produire avec la même ampleur, ce qui ne se produirait que si les attentes autoréalisatrices d'une inflation élevée s'installaient. Et il y a très peu de preuves de cela. Je crains donc que nous ne nuisions à l'économie pour nous débarrasser d'un problème qui ne s'est tout simplement pas matérialisé. En outre, la solution aux prix élevés de l'énergie (causés par la militarisation du gaz par Vladimir Poutine) consiste à investir massivement dans des sources d'énergie alternatives. La hausse des taux d'intérêt rend cette tâche plus difficile, et non plus facile. Nous aggravons donc le problème que nous essayons de résoudre.

Que devons-nous faire alors face à l'inflation actuelle ?

Je préconise une "négligence bénigne" tant qu'il n'y a pas de signes forts d'attentes auto-réalisatrices. Il faut laisser la hausse des prix se propager dans l'économie - c'est malheureusement ce que Poutine nous a infligé - jusqu'à ce que des chocs d'offre positifs poussent les choses dans la direction opposée. Utiliser la politique fiscale pour aider les plus malchanceux - des "chèques énergie" à une échelle beaucoup plus grande seraient ma préférence plutôt que des plafonds de prix de l'énergie pour tout le monde - et utiliser des taux d'intérêt plus bas pour augmenter massivement les investissements énergétiques. S'il apparaît clairement que la demande globale doit être restreinte, commencez par la politique fiscale et utilisez les impôts pour retirer du pouvoir d'achat à ceux qui sont le plus à même de le supporter, c'est-à-dire en augmentant temporairement les impôts sur la richesse et les hauts revenus.

