Crise politique

Martin Gurri : "Quand on lui propose une mission nationale convaincante, la France est capable de miracles mais ses élites actuelles sont incapables de lui en proposer une"

À l’heure où la France traverse une crise politique majeure et semble incapable de bâtir le moindre consensus, l’ancien analyste de la CIA Martin Gurri, spécialiste des bouleversements provoqués par l’ère numérique, livre un diagnostic implacable. Pour lui, la France souffre avant tout d’une absence de vision de la part de ses dirigeants et d’un système institutionnel à bout de souffle. Fragmentée, crispée, étouffée par des élites coupées du réel, la nation n’a jamais été aussi éloignée d’un projet commun. Mais, selon Martin Gurri, la France reste capable de miracles, à condition qu’on lui propose une mission collective digne de ce nom.