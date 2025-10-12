Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Franceil y a 1 heures
Le président Emmanuel Macron s'entretient avec Sébastien Lecornu, le 14 juillet 2025.
Le président Emmanuel Macron s'entretient avec Sébastien Lecornu, le 14 juillet 2025. © MOHAMMED BADRA / AFP
Crise politique

Martin Gurri : "Quand on lui propose une mission nationale convaincante, la France est capable de miracles mais ses élites actuelles sont incapables de lui en proposer une"

À l’heure où la France traverse une crise politique majeure et semble incapable de bâtir le moindre consensus, l’ancien analyste de la CIA Martin Gurri, spécialiste des bouleversements provoqués par l’ère numérique, livre un diagnostic implacable. Pour lui, la France souffre avant tout d’une absence de vision de la part de ses dirigeants et d’un système institutionnel à bout de souffle. Fragmentée, crispée, étouffée par des élites coupées du réel, la nation n’a jamais été aussi éloignée d’un projet commun. Mais, selon Martin Gurri, la France reste capable de miracles, à condition qu’on lui propose une mission collective digne de ce nom.

avec Martin Gurri
author imageMartin Gurri

Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave. Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).

Voir la bio »

Martin Gurri : "Quand on lui propose une mission nationale convaincante, la France est capable de miracles mais ses élites actuelles sont incapables de lui en proposer une"

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Politique