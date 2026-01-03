©
AeroMobil présente son prototype de voiture volante. (Image d'illustration)
REVOLUTION OU ILLUSIONS ?
3 janvier 2026
Les voitures volantes pourraient décoller beaucoup plus vite que ce à quoi vous vous attendez sans doute
Entre fantasme ancien et promesse technologique, la voiture volante d’Alef relance une question récurrente : révolution des mobilités ou illusion industrielle réservée à quelques privilégiés ?
8 min de lecture
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
Populaires
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).