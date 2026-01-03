POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundAeroMobil présente son prototype de voiture volante. (Image d'illustration)

©

AeroMobil présente son prototype de voiture volante. (Image d'illustration)

REVOLUTION OU ILLUSIONS ?

3 janvier 2026

Les voitures volantes pourraient décoller beaucoup plus vite que ce à quoi vous vous attendez sans doute

Entre fantasme ancien et promesse technologique, la voiture volante d’Alef relance une question récurrente : révolution des mobilités ou illusion industrielle réservée à quelques privilégiés ?

Photo of Jean-Pierre Corniou
Jean-Pierre Corniou Go to Jean-Pierre Corniou page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).