CRISE DES DEMOCRATIES OCCIDENTALES

14 décembre 2025

Martin Gurri : "Biden s’est comparé à Roosevelt, Macron à Jupiter et l'extravagance de leur autopromotion aggrave l’ampleur de leur échec"

Entre nostalgie civilisationnelle, critique sévère des élites européennes, méfiance envers les projets de labellisation des médias et analyse désenchantée du trumpisme, l’ancien analyste de la CIA, Martin Gurri, revient sur la perte de crédibilité de la parole publique qui ne tient ni aux peuples ni aux médias, mais à l’échec moral et symbolique de dirigeants coupés de toute humilité et de tout grand dessein collectif.

A PROPOS DES AUTEURS
Martin Gurri

Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave. Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).

