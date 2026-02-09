ATLANTICO BUSINESS
9 février 2026
Mario Draghi, Philippe Aghion et d’autres font campagne pour des réformes très fédérales de l’Europe
Face à la pression de Donald Trump, de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, de plus en plus d’Européens sont convaincus que la seule solution pour sortir du piège des empires est de réagir et d’activer de véritables outils fédéraux.
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
