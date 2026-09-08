BUDGET CONTRE BUDGET
8 septembre 2026
Marine Le Pen vs Sarah Knafo : le match des milliards d’économie de dépenses publiques
Réduire drastiquement la dépense publique : Marine Le Pen et Sarah Knafo partagent l’objectif, mais pas la méthode ni l’ampleur des économies proposées.
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MOTS-CLESMarine le Pen , Sarah Knafo , Budget , présidentielle 2027 , Economie , contre-budget , France
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.