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BUDGET CONTRE BUDGET

8 septembre 2026

Marine Le Pen vs Sarah Knafo : le match des milliards d’économie de dépenses publiques

Réduire drastiquement la dépense publique : Marine Le Pen et Sarah Knafo partagent l’objectif, mais pas la méthode ni l’ampleur des économies proposées.

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MOTS-CLES

Marine le Pen , Sarah Knafo , Budget , présidentielle 2027 , Economie , contre-budget , France

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.