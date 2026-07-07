DECISION ATTENDUE

Marine Le Pen condamnée en appel : une peine réduite qui maintient ouverte la possibilité d’une candidature en 2027

La décision était très attendue dans le paysage politique français. La cour d’appel de Paris a rendu son verdict dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national, confirmant la culpabilité de Marine Le Pen tout en réduisant les sanctions prononcées en première instance. De quoi envisager une candidature ? Si les obstacles juridiques sont levés, la marche politique n'est peut être pas si simple à franchir.