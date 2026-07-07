POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Marine Le Pen (à gauche), présidente du groupe parlementaire Rassemblement National, quitte la Cour d'appel de Paris le 7 juillet 2026 après le verdict rendu dans le procès en appel des anciens et actuels membres du RN accusés de détournement de fonds publics européens dans une affaire de création d'emplois fictifs au Parlement européen. La cour d'appel a condamné Marine Le Pen, dirigeante de l'extrême droite française, à un an de détention sous bracelet électronique pour fraude aux emplois fictifs au Parlement européen, compromettant ainsi sa candidature à la présidence en avril prochain. Elle a également été interdite de se présenter à une élection pendant 15 mois, une interdiction qui devait expirer cette année. (Photo : Dimitar DILKOFF / AFP)
See image caption
See copyright

DECISION ATTENDUE

7 juillet 2026

Marine Le Pen condamnée en appel : une peine réduite qui maintient ouverte la possibilité d’une candidature en 2027

La décision était très attendue dans le paysage politique français. La cour d’appel de Paris a rendu son verdict dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national, confirmant la culpabilité de Marine Le Pen tout en réduisant les sanctions prononcées en première instance. De quoi envisager une candidature ? Si les obstacles juridiques sont levés, la marche politique n'est peut être pas si simple à franchir.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Marine le Pen , jugement , procès en appel , peine d'inégibilité , bracelet électronique , candidature , élection présidentielle 2027 , Rassemblement National , Jordan Bardella

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence
2Transparence des salaires : pourquoi les entreprises françaises craignent davantage cette directive que leurs homologues nordiques… et pourquoi elles ont raison
3Volkswagen supprime jusqu'à 100 000 emplois : quand l'Europe découvre que sa transition vers l'électrique a été organisée au profit de la Chine
4Sécheresse et évaporation : ce que les mégabassines françaises doivent (et ne doivent pas) au modèle espagnol
5Emeute de la clim : et si nos 10 000 étudiants en sociologie se recyclaient dans l'air conditionné ?
6Coupe du Monde 2026 : l’intelligence artificielle peut-elle gagner à un concours de pronostics ?
7RN : l’inéligibilité, ce principe indéfendable dans une démocratie