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Une photo prise le 13 mai 2019 montre une fresque murale représentant l'actrice Marilyn Monroe, à la veille de l'ouverture du 72e Festival de Cannes.
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ICONE DU 7EME ART

31 mai 2026

Marilyn Monroe aurait eu 100 ans : Hollywood a fait d’elle un mythe mais elle a passé sa vie à lutter contre cette image

À l’occasion du centenaire de sa naissance, Marilyn Monroe demeure l’une des icônes les plus célèbres du XXᵉ siècle. Derrière l’image de sex-symbol façonnée par Hollywood, l’actrice a pourtant cherché toute sa vie à reprendre le contrôle de sa carrière et à s’affranchir des stéréotypes qui l’ont rendue mondialement célèbre.

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MOTS-CLES

Marilyn Monroe , stars , cinéma , Hollywood , anniversaire , légende , mort , suicide , sex-symbol , actrice , star de cinéma , les hommes préfèrent les blondes , États-Unis

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Fiona Handyside

Fiona Handyside est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université d'Exeter.

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