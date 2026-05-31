ICONE DU 7EME ART

31 mai 2026

Marilyn Monroe aurait eu 100 ans : Hollywood a fait d’elle un mythe mais elle a passé sa vie à lutter contre cette image

À l’occasion du centenaire de sa naissance, Marilyn Monroe demeure l’une des icônes les plus célèbres du XXᵉ siècle. Derrière l’image de sex-symbol façonnée par Hollywood, l’actrice a pourtant cherché toute sa vie à reprendre le contrôle de sa carrière et à s’affranchir des stéréotypes qui l’ont rendue mondialement célèbre.