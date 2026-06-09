POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)
See image caption

ATLANTICO-BUSINESS

9 juin 2026

Management toxique : un salarié sur 5 s’en plaint… mais qui ose regarder de leur côté ?

Une enquête LiveCareer menée auprès de 1 000 professionnels européens confirme l’ampleur du management toxique. Elle invite aussi, en creux, à regarder de l’autre côté du miroir.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

business , patrons , employés , études , souffrance au travail , désengagement , Quiet quiting , management toxique , productivité , entreprises

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.