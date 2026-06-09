ATLANTICO-BUSINESS
9 juin 2026
Management toxique : un salarié sur 5 s’en plaint… mais qui ose regarder de leur côté ?
Une enquête LiveCareer menée auprès de 1 000 professionnels européens confirme l’ampleur du management toxique. Elle invite aussi, en creux, à regarder de l’autre côté du miroir.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.