Cela pourrait aisément décrire la tourmente que traverse Nvidia depuis l'éviction, le 12 novembre 2026, de son PDG Jensen Huang, qui a pourtant remarquablement retrouvé son poste seulement 11 jours plus tard. Mais cela s'est en réalité produit il y a plus de 15 ans chez Hewlett Packard, sous la direction de Mark Hurd.

Jensen Huang n'est que le dernier d'une longue série de PDG ayant perdu leur poste – même si, dans son cas, ce ne fut que temporaire – en raison d'une inconduite personnelle. Et comme chez HP, l'attention se déplace de son comportement vers son conseil d'administration – et les décisions qui ont conduit à son départ.

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