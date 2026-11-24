TECH
24 novembre 2026
Malgré le scandale, le patron de Nvidia, Jensen Huang, de Nvidia, retrouve son poste de PDG
L'histoire peut sembler familière : le PDG de l'une des plus grandes et plus puissantes entreprises technologiques démissionne à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle. Cette décision fait chuter le cours de l'action de l'entreprise de plus de 10 %, effaçant des milliards de valeur. Elle suscite également un examen plus attentif du conseil d'administration de l'entreprise et des décisions qu'il a prises avant la crise.
6 min de lecture
Cela pourrait aisément décrire la tourmente que traverse Nvidia depuis l'éviction, le 12 novembre 2026, de son PDG Jensen Huang, qui a pourtant remarquablement retrouvé son poste seulement 11 jours plus tard. Mais cela s'est en réalité produit il y a plus de 15 ans chez Hewlett Packard, sous la direction de Mark Hurd.
Jensen Huang n'est que le dernier d'une longue série de PDG ayant perdu leur poste – même si, dans son cas, ce ne fut que temporaire – en raison d'une inconduite personnelle. Et comme chez HP, l'attention se déplace de son comportement vers son conseil d'administration – et les décisions qui ont conduit à son départ.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
Michael Nalick est professeur adjoint de gestion à la Daniels College of Business de l'Université de Denver. Ses recherches portent sur les malversations d'entreprises, les interactions entre politique et affaires, et l'activisme des PDG.
Michael Nalick est professeur adjoint de gestion à la Daniels College of Business de l'Université de Denver. Ses recherches portent sur les malversations d'entreprises, les interactions entre politique et affaires, et l'activisme des PDG.