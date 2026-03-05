POLITIQUE
Il y a la forme classique de la maladie de Parkinson, dite tremblante, mais il existe également des formes dites "akinétiques".
LARGE SPECTRE D'EFFETS INDESIRABLES

5 mars 2026

Maladie de Parkinson : l’angle mort des effets indésirables des traitements

Une enquête de l’association France Parkinson révèle que l’ensemble des stratégies thérapeutiques contre la maladie de Parkinson sont concernées par des effets indésirables.

Christophe de Jaeger

5 min de lecture

Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

