LIMITES DU PROGRES TECHNOLOGIQUE

Mais qui étaient les luddites ? Leur héritage résonne encore dans la politique, la critique culturelle et la littérature

Souvent réduits à l’image de simples ennemis du progrès, les luddites furent pourtant bien plus que des ouvriers opposés aux machines. Au début du XIXe siècle en Angleterre, ces artisans et tisserands dénonçaient les bouleversements sociaux provoqués par l’industrialisation et l’absence de protection des travailleurs. Deux siècles plus tard, leur héritage ressurgit dans les débats sur l’intelligence artificielle, la transformation du travail et les limites du progrès technologique.