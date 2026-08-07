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Les luddites, du nom de leur chef Ned Ludd, étaient des ouvriers qui protestaient contre la mécanisation de l'industrie textile pendant la révolution industrielle.
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LIMITES DU PROGRES TECHNOLOGIQUE

7 août 2026

Mais qui étaient les luddites ? Leur héritage résonne encore dans la politique, la critique culturelle et la littérature

Souvent réduits à l’image de simples ennemis du progrès, les luddites furent pourtant bien plus que des ouvriers opposés aux machines. Au début du XIXe siècle en Angleterre, ces artisans et tisserands dénonçaient les bouleversements sociaux provoqués par l’industrialisation et l’absence de protection des travailleurs. Deux siècles plus tard, leur héritage ressurgit dans les débats sur l’intelligence artificielle, la transformation du travail et les limites du progrès technologique.

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MOTS-CLES

innovation , luddites , luddisme , nouvelles technologies , innovation technologique , culture , cinéma , George Lucas , Intelligence Artificielle , révolution technologique , syndicats , industrie , marché du travail

THEMATIQUES

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Brian Lewis

Brian Lewis est professeur d’histoire au sein de l'Université McGill.

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