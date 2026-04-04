POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump, accompagné de Pam Bondi, de Mike Johnson, de Susie Wiles et de Richard Grenell dans la salle Est de la Maison-Blanche, le 16 mars 2026, à Washington.
See image caption
See copyright

STRATEGIE AMERICAINE

4 avril 2026

Mais que révèlent les purges en série au plus haut sommet de l’armée comme de l’administration Trump ?

L’administration Trump serait-elle en train de trembler sur ses fondations ? Alors que la guerre en Iran semble prendre le chemin de l’enlisement, le président américain, de plus en plus isolé, s’est livré en cette fin de semaine à une véritable purge en licenciant sa ministre de la Justice, Pam Bondi, ainsi que trois officiers généraux dont le chef d’état-major de l’armée de Terre, ce qui pourrait marquer une étape décisive dans une seconde mandature de plus en plus décriée, y compris au sein de son propre camp.

Photo of Elizabeth Sheppard Sellam
Photo of Jean-Eric Branaa
Elizabeth Sheppard Sellam Go to Elizabeth Sheppard Sellam page et Jean-Eric Branaa Go to Jean-Eric Branaa page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

États-Unis , Donald Trump , stratégie , Guerre en Iran , Pam Bondi , ministre de la défense , isolement , armée américaine , diplomatie , Susie Wiles , J.D. Vance , Marco Rubio

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Elizabeth Sheppard Sellam image
Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


Jean-Eric Branaa image
Jean-Eric Branaa
Spécialiste des Etats-Unis - IRIS

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022). 