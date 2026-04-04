STRATEGIE AMERICAINE

4 avril 2026

Mais que révèlent les purges en série au plus haut sommet de l’armée comme de l’administration Trump ?

L’administration Trump serait-elle en train de trembler sur ses fondations ? Alors que la guerre en Iran semble prendre le chemin de l’enlisement, le président américain, de plus en plus isolé, s’est livré en cette fin de semaine à une véritable purge en licenciant sa ministre de la Justice, Pam Bondi, ainsi que trois officiers généraux dont le chef d’état-major de l’armée de Terre, ce qui pourrait marquer une étape décisive dans une seconde mandature de plus en plus décriée, y compris au sein de son propre camp.