FLAMBEURS ET BUSINESS ANGELS
3 juillet 2026
Mais que font donc les nouveaux multimillionnaires de l’IA de leur argent ?
Aux États-Unis, l'intelligence artificielle a créé une nouvelle vague de fortunes à une vitesse inédite — chez les fondateurs comme chez de simples salariés. En France, le phénomène est plus discret mais bien réel : Mistral AI a produit ses premiers milliardaires, des scale-ups comme Alan ou Doctolib ont enrichi fondateurs et actionnaires-salariés, et des dizaines de milliers de Français travaillent dans la tech américaine. Que font-ils de cet argent ? Mode de vie sobre ou ostentatoire ? Enquête croisée auprès d'un family officer, d'un gérant de fortune et du président de l'Observatoire de l'Économie Française.
6 min de lecture
Nelson Gaspar est président de l'Observatoire de l'Économie Française.
Thomas Vanson est un family officer parisien.
Philippe Huten est gérant de fortune.
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