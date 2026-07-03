FLAMBEURS ET BUSINESS ANGELS

Mais que font donc les nouveaux multimillionnaires de l’IA de leur argent ?

Aux États-Unis, l'intelligence artificielle a créé une nouvelle vague de fortunes à une vitesse inédite — chez les fondateurs comme chez de simples salariés. En France, le phénomène est plus discret mais bien réel : Mistral AI a produit ses premiers milliardaires, des scale-ups comme Alan ou Doctolib ont enrichi fondateurs et actionnaires-salariés, et des dizaines de milliers de Français travaillent dans la tech américaine. Que font-ils de cet argent ? Mode de vie sobre ou ostentatoire ? Enquête croisée auprès d'un family officer, d'un gérant de fortune et du président de l'Observatoire de l'Économie Française.