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L'IA y a accéléré la création de fortunes à une vitesse inédite — qu'il s'agisse de figures déjà ultra-fortunées qui s'enrichissent encore, ou d'une nouvelle génération de fondateurs devenus richissimes « sur le papier » en moins de trois ans.
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FLAMBEURS ET BUSINESS ANGELS

3 juillet 2026

Mais que font donc les nouveaux multimillionnaires de l’IA de leur argent ?

Aux États-Unis, l'intelligence artificielle a créé une nouvelle vague de fortunes à une vitesse inédite — chez les fondateurs comme chez de simples salariés. En France, le phénomène est plus discret mais bien réel : Mistral AI a produit ses premiers milliardaires, des scale-ups comme Alan ou Doctolib ont enrichi fondateurs et actionnaires-salariés, et des dizaines de milliers de Français travaillent dans la tech américaine. Que font-ils de cet argent ? Mode de vie sobre ou ostentatoire ? Enquête croisée auprès d'un family officer, d'un gérant de fortune et du président de l'Observatoire de l'Économie Française.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Etats-Unis , europe , milliardaires , Patrimoine , mistral , startup , Nvidia , private equity , répartition , IA

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Nelson Gaspar

Nelson Gaspar est président de l'Observatoire de l'Économie Française.

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Thomas Vanson

Thomas Vanson est un family officer parisien.

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Philippe Huten

Philippe Huten est gérant de fortune.

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