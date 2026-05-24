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Le président américain Donald Trump plaisante avec le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors de sa cérémonie d'investiture dans la salle Est de la Maison-Blanche, le 22 mai 2026 à Washington.
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VRAI FAU(X)CON

24 mai 2026

Mais pourquoi Donald Trump a-t-il donc choisi Kevin Warsh pour diriger la FED ?

Ancien gouverneur réputé pour sa ligne monétaire dure et ses critiques des politiques ultra-accommodantes, Kevin Warsh apparaît pourtant aujourd’hui plus ouvert à une baisse des taux, au moment même où Donald Trump réclame une Fed plus favorable à sa stratégie économique. Derrière ce choix se dessine une transformation plus profonde, celle d’une institution longtemps dominée par les technocrates, désormais de plus en plus exposée aux rapports de force politiques, aux pressions des marchés et aux fractures idéologiques américaines.

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économie , Kevin Warsh , Donald Trump , États-Unis , finance , Fed , banque centrale américaine , marchés financiers , politique monétaire , bras de fer

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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