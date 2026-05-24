VRAI FAU(X)CON

24 mai 2026

Mais pourquoi Donald Trump a-t-il donc choisi Kevin Warsh pour diriger la FED ?

Ancien gouverneur réputé pour sa ligne monétaire dure et ses critiques des politiques ultra-accommodantes, Kevin Warsh apparaît pourtant aujourd’hui plus ouvert à une baisse des taux, au moment même où Donald Trump réclame une Fed plus favorable à sa stratégie économique. Derrière ce choix se dessine une transformation plus profonde, celle d’une institution longtemps dominée par les technocrates, désormais de plus en plus exposée aux rapports de force politiques, aux pressions des marchés et aux fractures idéologiques américaines.