CONCENTRATIONS

14 avril 2026

Mais pourquoi cherchons-nous si souvent des choses que nous avons sous le nez ?

De nombreux foyers reconnaîtront cet échange familier. Une personne affirme qu’un objet n’est tout simplement pas là : impossible à trouver malgré ce qu’elle décrit comme une recherche approfondie et très compétente. Une autre arrive, jette un bref coup d’œil au même endroit et le désigne presque immédiatement.