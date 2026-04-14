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CONCENTRATIONS

14 avril 2026

Mais pourquoi cherchons-nous si souvent des choses que nous avons sous le nez ?

De nombreux foyers reconnaîtront cet échange familier. Une personne affirme qu’un objet n’est tout simplement pas là : impossible à trouver malgré ce qu’elle décrit comme une recherche approfondie et très compétente. Une autre arrive, jette un bref coup d’œil au même endroit et le désigne presque immédiatement.

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MOTS-CLES

attention , chercher , cerveau , science , genre , concentration

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.