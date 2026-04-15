TROUVE !

15 avril 2026

Mais pourquoi cherchons-nous si souvent des choses que nous avons sous le nez ?

Nombreux sont les foyers qui reconnaîtront cette scène. Une personne insiste : un objet est introuvable, malgré des recherches qu'elle qualifie de minutieuses et d'infaillibles. Une autre personne entre, jette un bref coup d'œil au même endroit et le désigne presque aussitôt. « Il est juste sous ton nez ! »