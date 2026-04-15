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Des drapeaux Français devant l'Assemblée Nationale.
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FOIRE AUX CABINES TELEPHONIQUES

15 avril 2026

Mais pourquoi cette malédiction libérale en France : demande électorale plus forte qu’il n’y paraît, offre politique atomisée ?

Les Français sont des libéraux qui s'ignorent... Et les électeurs RN le sont tout particulièrement. 84 % d'entre eux (34% même "certainement") seraient prêts à voter pour un candidat proposant une thérapie de choc (déficit zéro, réduction des dépenses publiques et des impôts) afin de relancer la croissance économique.

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MOTS-CLES

France , libéralisme , sondage , RN , rassemblement national , électorat , finances publiques

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

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Kevin Brookes

Kevin Brookes est Directeur de GenerationLibre et enseignant en science politique et en économie.