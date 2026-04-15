FOIRE AUX CABINES TELEPHONIQUES
15 avril 2026
Mais pourquoi cette malédiction libérale en France : demande électorale plus forte qu’il n’y paraît, offre politique atomisée ?
Les Français sont des libéraux qui s'ignorent... Et les électeurs RN le sont tout particulièrement. 84 % d'entre eux (34% même "certainement") seraient prêts à voter pour un candidat proposant une thérapie de choc (déficit zéro, réduction des dépenses publiques et des impôts) afin de relancer la croissance économique.
16 min de lecture
MOTS-CLESFrance , libéralisme , sondage , RN , rassemblement national , électorat , finances publiques
THEMATIQUESPolitique
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
Kevin Brookes est Directeur de GenerationLibre et enseignant en science politique et en économie.
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Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
Kevin Brookes est Directeur de GenerationLibre et enseignant en science politique et en économie.