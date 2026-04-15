FOIRE AUX CABINES TELEPHONIQUES

15 avril 2026

Mais pourquoi cette malédiction libérale en France : demande électorale plus forte qu’il n’y paraît, offre politique atomisée ?

Les Français sont des libéraux qui s'ignorent... Et les électeurs RN le sont tout particulièrement. 84 % d'entre eux (34% même "certainement") seraient prêts à voter pour un candidat proposant une thérapie de choc (déficit zéro, réduction des dépenses publiques et des impôts) afin de relancer la croissance économique.