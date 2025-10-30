POLITIQUE
Zone Euro. (Image d'illustration)

Zone Euro. (Image d'illustration)

© Reuters

CRISE POLITIQUE EUROPEENNE

30 octobre 2025

Mais pourquoi autant de renoncements des droites européennes face aux intimidations idéologiques ?

L’Europe vacille au centre. Les partis bourgeois, jadis traducteurs des clivages sociaux, recyclent des recettes d’hier face aux fractures d’aujourd’hui, préférant la morale à l’action.

Tobias Teuscher

6 min de lecture

Tobias Teuscher

Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.

