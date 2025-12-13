POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des participants posent lors de l'événement dérivé de « Storm Area 51 », baptisé « Alienstock », le 20 septembre 2019 à Rachel, dans le Nevada.

©

Des participants posent lors de l'événement dérivé de « Storm Area 51 », baptisé « Alienstock », le 20 septembre 2019 à Rachel, dans le Nevada.

RECHERCHE ET INNOVATION

13 décembre 2025

Mais comment détecter la vie extraterrestre sans savoir à quoi elle ressemble ? L’IA change la donne

Les récentes analyses des échantillons de l’astéroïde Bennu montrent que les briques chimiques de la vie peuvent exister sans qu’aucune biologie ne soit à l’œuvre. Face à cette ambiguïté, des chercheurs proposent une nouvelle approche fondée sur l’intelligence artificielle. 

Photo of Amirali Aghazadeh
Amirali Aghazadeh Go to Amirali Aghazadeh page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Amirali Aghazadeh image
Amirali Aghazadeh

Amirali Aghazadeh est professeur adjoint de génie électrique et informatique au sein du Georgia Institute of Technology.

Populaires

1Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
2Les pays classés comme les plus libres et les plus heureux sont au sein de l'UE... de quoi donner quelques arguments à l'Europe pour construire une stratégie face à l'effacement civilisationnel que croit voir Trump
3À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
4« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
5Pour France Info, les marchés de Noël sont des vestiges du nazisme (et la France en est championne)
6Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
7L’Express fait sauter le vernis libéral du RN & voit Le Pen-Bardella divorcer, Marianne voit Villiers réconcilier les 3 droites françaises; Sarkozy annonce la révolution dans le Point; Shein excelle dans la manipulation politique, Sébastien Lecornu aussi