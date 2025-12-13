©
Des participants posent lors de l'événement dérivé de « Storm Area 51 », baptisé « Alienstock », le 20 septembre 2019 à Rachel, dans le Nevada.
RECHERCHE ET INNOVATION
13 décembre 2025
Mais comment détecter la vie extraterrestre sans savoir à quoi elle ressemble ? L’IA change la donne
Les récentes analyses des échantillons de l’astéroïde Bennu montrent que les briques chimiques de la vie peuvent exister sans qu’aucune biologie ne soit à l’œuvre. Face à cette ambiguïté, des chercheurs proposent une nouvelle approche fondée sur l’intelligence artificielle.
6 min de lecture
Amirali Aghazadeh est professeur adjoint de génie électrique et informatique au sein du Georgia Institute of Technology.
