RECHERCHE ET INNOVATION

13 décembre 2025

Mais comment détecter la vie extraterrestre sans savoir à quoi elle ressemble ? L’IA change la donne

Les récentes analyses des échantillons de l’astéroïde Bennu montrent que les briques chimiques de la vie peuvent exister sans qu’aucune biologie ne soit à l’œuvre. Face à cette ambiguïté, des chercheurs proposent une nouvelle approche fondée sur l’intelligence artificielle.