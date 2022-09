Main courante contre main battante et…

Dans un précédent article, nous vous avions relaté les épisodes tumultueux de la vie conjugale d’Adrien et de Céline. Il l’avait frappée. À la suite de quoi elle avait déposé une main courante contre lui. Puis dans un communiqué commun, inspiré dans doute par Mélenchon, ils avaient dit que la gifle reçue par Céline relevait de leur « vie privée » et qu’ils ne voulaient pas que la presse en parle.

C’était pour le moins comique. Mais la suite est encore plus drôle. Adrien, mû par on ne sait quelle pulsion, s’est résolu à donner d’autres détails sur sa relation avec Céline. Et là, le mur du son du rire a été franchement dépassé.

Adrien a reconnu avoir donné une gifle à Céline. Ensuite, il a fourni quelques précisions hilarantes sur leur entrevue tumultueuse. « Céline m’a sauté sur le dos quand je lui ai arraché son portable ». Une vraie tigresse cette Céline …

La suite est encore plus jouissive. « En me sautant sur le dos, elle s’est cognée et s’est foulée le poignet », a-t-il déclaré. Ceux qui pensent que c’est Adrien qui lui a tordu le poignet sont des méchants et des sans cœur.

À la suite de ce pugilat, Adrien a dû renoncer à toutes ses responsabilités au sein de LFI. Il ne succèdera donc pas à Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, en bon père de famille, a assuré Céline et Adrien de son affection tout en critiquant la gifle. Mais il n’a rien dit sur le poignet. Ainsi, LFI va devoir trouver un autre candidat pour être le dauphin de Mélenchon. Pour notre part, nous pensons à Clémentine Autain. Mais il faudrait s’assurer auparavant qu’elle ne frappe pas son compagnon…