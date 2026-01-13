POLITIQUE
Blurred backgroundSous la direction du photographe Mert Alas, Madonna revient sur le devant de la scène pour mettre en lumière la parfumerie Dolce & Gabbana.

RETOUR SUR LE DEVANT DE LA SCENE

13 janvier 2026

Madonna & Dolce Gabbana : refus obstiné de vieillir ou audace émancipatrice ?

Sous la direction du photographe Mert Alas, Madonna revient sur le devant de la scène pour mettre en lumière la parfumerie Dolce & Gabbana. Aux côtés de l'acteur cubain Alberto Guerra, elle apparaît hypersexualisée et mise en scène sans tentative de rajeunissement.

MOTS-CLES

Madonna , Dolce & Gabbana , parfum , publicité , jeunesse , empowerment féminin

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Elodie Laye Mielczareck image
Elodie Laye Mielczareck

Elodie Laye Mielczareck est sémiologue. Elle est spécialisée dans le langage verbal (sémantique) et non verbal (body language). Elle conseille également les dirigeants d’entreprise et accompagne certaines agences de communication et relations publiques internationales, notamment sur la question de la raison d’être. Très régulièrement sollicitée par les médias, Elodie Laye Mielczareck décrypte les tendances sociétales de fond, ainsi que les dynamiques comportementales de nos représentants politiques et autres célébrités. Elle est également conférencière et auteure.

