ATLANTI-CULTURE
14 avril 2026
Madame Bovary, lu par Félix Moati
Un chef d’oeuvre de la littérature magnifiquement servi par le timbre chaud et subtil de Félix Moati, en livre audio
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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