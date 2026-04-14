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Blurred backgroundMadame Bovari, de Gustave Flaubert, lu par Félix Moati.
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ATLANTI-CULTURE

14 avril 2026

Madame Bovary, lu par Félix Moati

Un chef d’oeuvre de la littérature magnifiquement servi par le timbre chaud et subtil de Félix Moati, en livre audio

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MOTS-CLES

culture , livre audio , Madame Bovari , Gustave Flaubert

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).