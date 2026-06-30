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UE DE LA DEPENSE

30 juin 2026

Macron préconise 400 milliards d'euros de nouvelles taxes européennes pour financer le futur budget de l’UE

Après l’échec de précédents projets de taxation européenne, la France teste le terrain pour de nouveaux prélèvements destinés à contribuer au financement du méga-budget européen de 2 000 milliards d’euros de Bruxelles.

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MOTS-CLES

Union-Européenne , Budget , Emmanuel Macron , contributions , Commission , ukraine , cryptomonnaies

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Tamás Orbán

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.

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