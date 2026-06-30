UE DE LA DEPENSE
30 juin 2026
Macron préconise 400 milliards d'euros de nouvelles taxes européennes pour financer le futur budget de l’UE
Après l’échec de précédents projets de taxation européenne, la France teste le terrain pour de nouveaux prélèvements destinés à contribuer au financement du méga-budget européen de 2 000 milliards d’euros de Bruxelles.
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MOTS-CLESUnion-Européenne , Budget , Emmanuel Macron , contributions , Commission , ukraine , cryptomonnaies
THEMATIQUESEurope
Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.
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Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.