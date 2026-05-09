LEGS CONTROVERSE

9 mai 2026

Macron ou l’héritage du vide

Entre explosion de la dette, crises sociales, fractures politiques et diplomatie hyperprésidentielle, le bilan d’Emmanuel Macron continue de diviser profondément. Pour ses détracteurs, son héritage restera celui d’un pouvoir très personnel, capable de succès ponctuels mais accusé d’avoir fragilisé durablement le pays et les équilibres politiques français.