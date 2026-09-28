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Les lunettes connectées de Ray-Ban, dotées d'une caméra et d'écouteurs intégrés, sont présentées en avant-première de Meta Connect, l'événement annuel de Meta consacré à ses dernières innovations logicielles et matérielles, qui se tiendra à Menlo Park, en Californie, le 24 septembre 2024.
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MINUTE TECH

28 septembre 2026

Lunettes connectées : voilà comment les grandes firmes de la Tech espèrent lutter contre « l’outil des pervers »

Filmer avec un smartphone se voit, filmer avec des lunettes ne se voit pas, c'est toute la différence qui nourrit la défiance.

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tech , Lunettes connectées , google glasses , vie privée , acceptation , enregistrement , caméra , Vidéo , shadow AI

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A PROPOS DES AUTEURS
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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