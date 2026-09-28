MINUTE TECH
28 septembre 2026
Lunettes connectées : voilà comment les grandes firmes de la Tech espèrent lutter contre « l’outil des pervers »
Filmer avec un smartphone se voit, filmer avec des lunettes ne se voit pas, c'est toute la différence qui nourrit la défiance.
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A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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