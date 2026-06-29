POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président-directeur général de Siemens AG, Roland Busch, met en avant les lunettes intelligentes Rayban Meta intégrant l'IA lors d'une conférence de presse de Siemens au Consumer Electronics Show (CES) annuel à Las Vegas, Nevada, le 6 janvier 2026.
See image caption
See copyright

MINUTE TECH

29 juin 2026

Lunettes connectées : le guide de survie pour protéger sa vie privée cet été

Sur la plage ou en terrasse, impossible de savoir si la personne en face porte de simples lunettes ou une caméra discrète. Reconnaissance faciale, vol de données, voyeurisme : les lunettes connectées rebattent les cartes de la vie privée. Voici comment s'en protéger sans tomber dans la paranoïa.

Photo of Benoît Grunemwald
Benoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Minute Tech , Lunettes connectées , cybersécurité , données , arnaques , été , caméra , mises à jour

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

Populaires

1Tempête en Méditerranée : Manon Aubry se fait griller sur un voilier
2La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
3Théorie des climats 2.0 : à force de se culpabiliser sur ce qu'ils ont fait au climat, les Européens ont oublié ce que le climat avait fait pour eux
4Nvidia affirme que le problème de la consommation d’eau de l’IA est en grande partie résolu. Faut-il croire le géant des semi-conducteurs ?
5Masculinisme : derrière le recyclage d’une panique morale récurrente, l’aveuglement sur les réelles difficultés des jeunes hommes d’aujourd’hui
6Canicule et antidépresseurs : le cocktail détonnant dont personne ne parle
7Rapport de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : entre logique des minorités et principe de tolérance, où est donc passée la République ?