MINUTE TECH
29 juin 2026
Lunettes connectées : le guide de survie pour protéger sa vie privée cet été
Sur la plage ou en terrasse, impossible de savoir si la personne en face porte de simples lunettes ou une caméra discrète. Reconnaissance faciale, vol de données, voyeurisme : les lunettes connectées rebattent les cartes de la vie privée. Voici comment s'en protéger sans tomber dans la paranoïa.
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MOTS-CLESMinute Tech , Lunettes connectées , cybersécurité , données , arnaques , été , caméra , mises à jour
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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