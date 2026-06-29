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Lunettes connectées : le guide de survie pour protéger sa vie privée cet été

Sur la plage ou en terrasse, impossible de savoir si la personne en face porte de simples lunettes ou une caméra discrète. Reconnaissance faciale, vol de données, voyeurisme : les lunettes connectées rebattent les cartes de la vie privée. Voici comment s'en protéger sans tomber dans la paranoïa.