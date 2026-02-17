CASSE‑TETE INSTITUTIONNEL

L’Ukraine dans l’UE dès 2027 ? Les dessous d’un casse-tête européen

L’idée d’une adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne dès 2027, présentée comme un impératif géopolitique, se heurte à une réalité beaucoup plus complexe. L’UE peine déjà à fonctionner à 27 et l’intégration d’un pays en guerre, marqué par une corruption structurelle et une économie largement hors des standards européens, pose un casse‑tête institutionnel majeur.