L’adhésion de l’Ukraine en 2027 est présentée comme un impératif géopolitique
CASSE‑TETE INSTITUTIONNEL

17 février 2026

L’Ukraine dans l’UE dès 2027 ? Les dessous d’un casse-tête européen

L’idée d’une adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne dès 2027, présentée comme un impératif géopolitique, se heurte à une réalité beaucoup plus complexe. L’UE peine déjà à fonctionner à 27 et l’intégration d’un pays en guerre, marqué par une corruption structurelle et une économie largement hors des standards européens, pose un casse‑tête institutionnel majeur.

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

