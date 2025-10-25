Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Démocratie sous cloche

L’UE se dote d’un bouclier démocratique qui ressemble furieusement… à un bâillon

Présenté comme un rempart contre l’ingérence étrangère, le Democracy Shield de la Commission européenne s’appuie sur une consultation publique à la légitimité microscopique : 5 000 réponses sur 400 millions d’électeurs. Derrière les discours sur la « participation citoyenne », un système de validation circulaire se met en place, où Bruxelles consulte ceux qu’elle finance, et ignore ceux qui la contredisent.

avec Norman Lewis
author imageNorman Lewis

Norman Lewis est écrivain et chercheur invité au MCC Bruxelles.

