Démocratie sous cloche

L’UE se dote d’un bouclier démocratique qui ressemble furieusement… à un bâillon

Présenté comme un rempart contre l’ingérence étrangère, le Democracy Shield de la Commission européenne s’appuie sur une consultation publique à la légitimité microscopique : 5 000 réponses sur 400 millions d’électeurs. Derrière les discours sur la « participation citoyenne », un système de validation circulaire se met en place, où Bruxelles consulte ceux qu’elle finance, et ignore ceux qui la contredisent.