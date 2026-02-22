"DE GAUCHE A DROITE"
22 février 2026
Lucas Rayski : "Beaucoup de ceux qu’on dit "passés à droite" n’ont pas changé d’idées : c’est la gauche qui est devenue une machine à excommunier"
Dans son livre "De gauche à droite", publié aux Éditions du Cerf, Lucas Rayski explore le trouble d’une génération élevée dans le récit de la gauche républicaine et sommée aujourd’hui de se justifier. Ceux que l’on dit « passés à droite » ont-ils vraiment changé de camp, ou assistons-nous plutôt au déplacement du centre de gravité idéologique et à une mécanique d’excommunication interne ?
A PROPOS DES AUTEURS
Lucas Rayski est journaliste pour LCI et Marianne. Lucas Rayski a publié "De gauche à droite" aux éditions du Cerf.
