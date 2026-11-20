ATLANTI-CULTURE
20 novembre 2026
"Louis le chat adore camper" : une délicieuse histoire emplie de quelques drôles de surprises…
Un beau matou découvre les joies du camping. De : Eaza Cambourakis Traduit du coréen par Clémentine Picq Parution le 6 mai 2026 À partir de 3 ans 48 pages 18,00 €
3 min de lecture
Thème
Suivez les aventures de Louis le chat qui part camper avec son van Volkswagen rose, tout équipé.
La suite de cet article est réservée aux abonnés.
MOTS-CLESEaza , Editions Cambourakis , Clémentine Picq
THEMATIQUESCulture
Myriam Driessen est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Myriam Driessen est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).