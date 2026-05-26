PANDEMIE ALEATOIRE ?
26 mai 2026
« Loterie génétique » : pourquoi le hantavirus est-il plus mortel pour certaines personnes que pour d’autres ?
Lorsque nous parlons d’infections virales, nous avons tendance à blâmer l’agent pathogène. Pourtant, dans le cas des hantavirus — des virus transmis par les rongeurs pouvant provoquer des syndromes cardiopulmonaires ou rénaux mortels — la gravité de la maladie relève en grande partie d’une « loterie génétique ».
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THEMATIQUESMedecine
A PROPOS DES AUTEURS
Narcisa Martínez Quiles est professeure d'immunologie (Université Complutense de Madrid) et spécialiste en immunologie agréée par le ministère de la Santé.
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A PROPOS DES AUTEURS
Narcisa Martínez Quiles est professeure d'immunologie (Université Complutense de Madrid) et spécialiste en immunologie agréée par le ministère de la Santé.