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Cette photographie montre une pancarte indiquant « Zone à risque biologique » avec, en arrière-plan, le paquebot néerlandais MV Hondius, touché par le hantavirus, amarré au port de Rotterdam le 18 mai 2026.
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PANDEMIE ALEATOIRE ?

26 mai 2026

« Loterie génétique » : pourquoi le hantavirus est-il plus mortel pour certaines personnes que pour d’autres ?

Lorsque nous parlons d’infections virales, nous avons tendance à blâmer l’agent pathogène. Pourtant, dans le cas des hantavirus — des virus transmis par les rongeurs pouvant provoquer des syndromes cardiopulmonaires ou rénaux mortels — la gravité de la maladie relève en grande partie d’une « loterie génétique ».

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MOTS-CLES

médecine , Santé , hantavirus , génétique , prédisposition , contagion , épidémie

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Narcisa Martinez Quiles
Professeure d'immunologie

Narcisa Martínez Quiles est professeure d'immunologie (Université Complutense de Madrid) et spécialiste en immunologie agréée par le ministère de la Santé.

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