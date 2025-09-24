Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 5 heures
Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025.
Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025. © LEONARDO MUNOZ / AFP Photo par LEONARDO MUNOZ / AFP
Dialogue international

L’ONU, ce machin qui sert à (un peu ?) plus qu’on ne croit

L’ONU fait aujourd’hui l’objet de critiques. Certains observateurs vont jusqu’à dire que le multilatéralisme est mort, et que Donald Trump pourrait bien lui donner le coup de grâce.

avec Michel Duclos
author imageMichel Duclos

Michel Duclos est diplomate et conseiller spécial en géopolitique pour l'Institut Montaigne. Il est notamment l'auteur de la note Syrie : en finir avec une guerre sans fin et de La Longue Nuit Syrienne (Éditions de l’Observatoire, 2019).

De 1984 à 1987, il occupe le poste de Directeur-adjoint du Centre d’Analyse et de Prévision du Ministère des Affaires étrangères, de 2000 à 2002, il est ambassadeur au COPS à Bruxelles, de 2002 à 2006 il est représentant permanent-adjoint de la France auprès des Nations Unies, de 2006 à 2009, il est Ambassadeur en Syrie, puis en Suisse de 2012 à 2014.

Michel Duclos est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).

