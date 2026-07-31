ANALYSE
31 juillet 2026
“L’Odyssée” est un tableau saisissant des blessures psychologiques qui peuvent surgir lorsque l’on trahit ses valeurs les plus profondes
« L’Odyssée » de Christopher Nolan – une nouvelle adaptation du récit épique d’Homère relatant le périlleux voyage de retour d’Ulysse après la guerre de Troie – est déjà décrite comme un cas d’école du trouble de stress post-traumatique (TSPT).
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Amy Badura-Brack est professeure de sciences psychologiques et présidente du comité d'examen institutionnel à l'université Creighton. Psychologue clinicienne et neuroscientifique auteure de plus de 50 publications scientifiques, elle consacre sa carrière depuis trente ans à la recherche sur le trouble de stress post-traumatique et à son traitement chez les anciens combattants et les civils.
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Amy Badura-Brack est professeure de sciences psychologiques et présidente du comité d'examen institutionnel à l'université Creighton. Psychologue clinicienne et neuroscientifique auteure de plus de 50 publications scientifiques, elle consacre sa carrière depuis trente ans à la recherche sur le trouble de stress post-traumatique et à son traitement chez les anciens combattants et les civils.