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Matt Damon dans le rôle d’Ulysse dans L’Odyssée de Christopher Nolan.
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ANALYSE

31 juillet 2026

“L’Odyssée” est un tableau saisissant des blessures psychologiques qui peuvent surgir lorsque l’on trahit ses valeurs les plus profondes

« L’Odyssée » de Christopher Nolan – une nouvelle adaptation du récit épique d’Homère relatant le périlleux voyage de retour d’Ulysse après la guerre de Troie – est déjà décrite comme un cas d’école du trouble de stress post-traumatique (TSPT).

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MOTS-CLES

L'Odyssée , Christopher Nolan , Cinéma , film , blessures psychologiques , valeurs , Trouble de stress post-traumatique

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Amy S. Badura-Brack

Amy Badura-Brack est professeure de sciences psychologiques et présidente du comité d'examen institutionnel à l'université Creighton. Psychologue clinicienne et neuroscientifique auteure de plus de 50 publications scientifiques, elle consacre sa carrière depuis trente ans à la recherche sur le trouble de stress post-traumatique et à son traitement chez les anciens combattants et les civils.