Amy Badura-Brack est professeure de sciences psychologiques et présidente du comité d'examen institutionnel à l'université Creighton. Psychologue clinicienne et neuroscientifique auteure de plus de 50 publications scientifiques, elle consacre sa carrière depuis trente ans à la recherche sur le trouble de stress post-traumatique et à son traitement chez les anciens combattants et les civils.