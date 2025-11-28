Revue de presse hebdo
28 novembre 2025
L’Obs plonge dans la mafia des narcos, Le Point dans l’enfer des afghanes; Valeurs voit Ménard faire l’union des droites, L’Express Sarkozy en muse de 2027; L’Huma égratigne la génération Palestine; les algorithmes, ce poison anti-démocratique
Dans vos hebdos cette semaine : deux cibles dans le viseur, enfin, trois, si on compte le cancer, qui fait la Une de L’Express. D’un côté, l’islamisme dans ses multiples variantes, qu’il prêche sur Tiktok (L’Express), pourrisse l’école (Marianne), ou se lance dans la diplomatie (Le Point). De l’autre, les trafiquants de drogue made in France, version mafia marseillaise (Le Point), ou version terroriste (L’Express). C’est la guerre, vous dit Marianne !
