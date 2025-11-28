POLITIQUE
Revue de presse hebdo

Blurred backgroundRevue de presse hebdo

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

28 novembre 2025

L’Obs plonge dans la mafia des narcos, Le Point dans l’enfer des afghanes; Valeurs voit Ménard faire l’union des droites, L’Express Sarkozy en muse de 2027; L’Huma égratigne la génération Palestine; les algorithmes, ce poison anti-démocratique

Dans vos hebdos cette semaine : deux cibles dans le viseur, enfin, trois, si on compte le cancer, qui fait la Une de L’Express. D’un côté, l’islamisme dans ses multiples variantes, qu’il prêche sur Tiktok (L’Express), pourrisse l’école (Marianne), ou se lance dans la diplomatie (Le Point). De l’autre, les trafiquants de drogue made in France, version mafia marseillaise (Le Point), ou version terroriste (L’Express). C’est la guerre, vous dit Marianne !

Photo of Alice Maindron
Alice Maindron Go to Alice Maindron page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron image
Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

