ATLANTI-CULTURE
17 mars 2026
Livres audio : "Les Fables", éternels petits récits poétiques - et si mordants ! - lus par onze sociétaires de la Comédie-Française
De : Jean de La Fontaine Version audio réalisée par les éditions Éponymes Parution en 2012 Texte lu par onze sociétaires de la Comédie-Française Durée 1 h 12 CD : 7 Euros que l’on peut commander sur le site www.epmmusique.fr (Edition intégrale parue en 1971, en Livre de Poche, 544 pages)
3 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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