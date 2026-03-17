ATLANTI-CULTURE

17 mars 2026

Livres audio : "Les Fables", éternels petits récits poétiques - et si mordants ! - lus par onze sociétaires de la Comédie-Française

De : Jean de La Fontaine Version audio réalisée par les éditions Éponymes Parution en 2012 Texte lu par onze sociétaires de la Comédie-Française Durée 1 h 12 CD : 7 Euros que l’on peut commander sur le site www.epmmusique.fr (Edition intégrale parue en 1971, en Livre de Poche, 544 pages)