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ATLANTI-CULTURE

17 mars 2026

Livres audio : "Les Fables", éternels petits récits poétiques - et si mordants ! - lus par onze sociétaires de la Comédie-Française

De : Jean de La Fontaine Version audio réalisée par les éditions Éponymes Parution en 2012 Texte lu par onze sociétaires de la Comédie-Française Durée 1 h 12 CD : 7 Euros que l’on peut commander sur le site www.epmmusique.fr (Edition intégrale parue en 1971, en Livre de Poche, 544 pages)

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MOTS-CLES

Fables , Jean de la Fontaine , Livres audio , éditions Éponymes , Comédie-Française

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).