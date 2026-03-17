ATLANTI-CULTURE

17 mars 2026

Livres audio : "Claude Gueux", plaidoyer contre la peine de mort

Superbes lectures de Jean-Claude Dauphin et Robert Badinter De : Victor Hugo Version audio réalisée par les éditions Audiolib Parution en 2009 Texte lu par Jean-Claude Dauphin Avec la participation de Robert Badinter Durée 1 h 00 7,95 euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1834 chez Évréat 160 pages chez Flammarion)