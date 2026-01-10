POLITIQUE
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)

REVOLTE ET FAILLITE MORALE

10 janvier 2026

L’Iran se révolte, la France se tait

Les Iraniens ne se soulèvent pas pour des ajustements économiques, mais pour briser une dictature. En réduisant cette insurrection à une crise sociale, la France se tait, déforme et abdique. Ce silence n’est pas diplomatique : il est moralement fautif.

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marie Montali image
Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.