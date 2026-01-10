REVOLTE ET FAILLITE MORALE

10 janvier 2026

L’Iran se révolte, la France se tait

Les Iraniens ne se soulèvent pas pour des ajustements économiques, mais pour briser une dictature. En réduisant cette insurrection à une crise sociale, la France se tait, déforme et abdique. Ce silence n’est pas diplomatique : il est moralement fautif.