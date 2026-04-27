CONFLIT A BAS BRUIT

27 avril 2026

L’Irak, la guerre invisible derrière celle en Iran ?

C’est une guerre larvée à l’intérieur d’une guerre : depuis le début de l’offensive israélo-américaine sur Téhéran, l’Arabie saoudite est de plus en plus directement visée par des attaques de drones menées par des milices pro-iraniennes basées en Irak. Depuis le début du conflit, ces groupes ont intensifié leurs frappes, ciblant notamment des infrastructures stratégiques dans le Golfe. Une guerre par procuration qui sert à maintenir la pression sur les Etats-Unis.