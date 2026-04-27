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Des soldats de l'armée irakienne participent à un défilé lors d'une cérémonie marquant le sixième anniversaire de la défaite du groupe État islamique (EI), dans la zone d'Abou Ghraib à l'ouest de Bagdad, le 10 décembre 2024.
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CONFLIT A BAS BRUIT

27 avril 2026

L’Irak, la guerre invisible derrière celle en Iran ?

C’est une guerre larvée à l’intérieur d’une guerre : depuis le début de l’offensive israélo-américaine sur Téhéran, l’Arabie saoudite est de plus en plus directement visée par des attaques de drones menées par des milices pro-iraniennes basées en Irak. Depuis le début du conflit, ces groupes ont intensifié leurs frappes, ciblant notamment des infrastructures stratégiques dans le Golfe. Une guerre par procuration qui sert à maintenir la pression sur les Etats-Unis.

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MOTS-CLES

Irak , guerre invisible , milices chiites , Iran , Gardiens de la Révolution , mollahs , influence , Arabie Saoudite , pressions militaires , Etats-Unis , Force Qods , financements

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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