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WORLD IN MAPS

18 mai 2026

L’île de Java contre le monde : quelle est la population de Java, l’île la plus peuplée du monde ?

Java n'est pas seulement une île, c'est un géant peuplé. Avec environ 156,4 millions d'habitants, l'île indonésienne de Java compte plus d'habitants que la plupart des pays du monde.

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MOTS-CLES

java , Indonésie , population , île , population humaine

THEMATIQUES

Science
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