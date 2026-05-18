WORLD IN MAPS
18 mai 2026
L’île de Java contre le monde : quelle est la population de Java, l’île la plus peuplée du monde ?
Java n'est pas seulement une île, c'est un géant peuplé. Avec environ 156,4 millions d'habitants, l'île indonésienne de Java compte plus d'habitants que la plupart des pays du monde.
1 min de lecture
MOTS-CLESjava , Indonésie , population , île , population humaine
THEMATIQUESScience
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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