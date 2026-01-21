POLITIQUE
L’attaquant colombien du Sporting Lisbonne, n°97, Luis Suarez, et le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, n°05, Marquinhos, se disputent le ballon lors du match de la 7ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA entre le Sporting CP et le Paris Saint-Germain, au stade José-Alvalade, à Lisbonne, le 20 janvier 2026.

©

FOOTBALL

21 janvier 2026

Ligue des Champions - Sporting Portugal/PSG : 2/1 Le PSG se saborde à Lisbonne

Battre son adversaire dans le jeu et perdre au tableau d’affichage, voilà l’une des cruautés familières du football. Ultra-dominé, le PSG s’est pourtant incliné, puni par ses occasions manquées et deux erreurs individuelles fatales. Un revers frustrant, injuste peut-être, mais qui appelle davantage à la mesure qu’à la panique.

Photo of Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez Go to Olivier Rodriguez page

A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez image
Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 

