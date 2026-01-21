Ligue des Champions - Sporting Portugal/PSG : 2/1 Le PSG se saborde à Lisbonne

L’attaquant colombien du Sporting Lisbonne, n°97, Luis Suarez, et le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, n°05, Marquinhos, se disputent le ballon lors du match de la 7ᵉ journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA entre le Sporting CP et le Paris Saint-Germain, au stade José-Alvalade, à Lisbonne, le 20 janvier 2026.